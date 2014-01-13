Лавров: США блокируют работу ВТО в ожидании благоприятной для них ситуации

Глава МИД РФ прокомментировал политику Вашингтона по ВТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что США блокируют работу ВТО (Всемирной торговой организации) в ожидании благоприятной для них ситуации. Такое мнение глава МИД РФ высказал в рамках выступления на международном мероприятии, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей. Чиновник оценил действия Запада в условиях глобального проигрыша системы, которую, по словам Лаврова, Вашингтон сам же и создал. Москва уверена, что сейчас на лидирующие позиции выходит Пекин, который играет по правилам, придуманным западными коллегами.

Тут же начались проблемы, которые Запад пытается решать опять-таки искусственно. И уже он не говорит о международном праве, а о правилах, на которые должен опираться миропорядок. Вот одним из таких правил - требование реформы ВТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр объяснил участника форума, что в Вашингтоне не функционирует орган по рассмотрению споров из-за того, что в США нет кворума. СТрана в одиночку блокирует назначение новых членов организации, чтобы этот кворум не был сформирован.

Лавров: США пытаются запретить третьим странам запретить торговать с РФ.

Фото и видео: МИД России