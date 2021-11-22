Лавров: США пытаются запретить третьим странам запретить торговать с РФ

Министр отметил, что России никогда не занималась чем-то подобным.

Соединенные Штаты и ряд европейских государств пытаются запретить третьим странам заниматься сотрудничеством и торговлей с РФ и КНР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Россия, в отличие от стран Запада, никогда никому из партнеров не давала советы, с кем дружить, а с кем не стоит этого делать.

Наши американские коллеги и некоторые европейские по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем. Это факты, которые они особо не скрывают. Мы никогда подобных условий никому не выдвигаем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана зачастую являются результатом информационного воздействия внешних сил. По его словам, уровень отношений двух стран позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры.

Видео: МИД РФ