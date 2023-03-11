Директора рудника в Бурятии задержали по делу о гибели работников из-за лавины

Расследование уголовного дела продолжается.

На территории Бурятии российские следователи задержали директора рудника "Ирокинда" по уголовному делу о травмировании и гибели шести работников. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Известно, что трагедия произошла во время схода лавины. Подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также по части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц.

По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины. пресс-служба СК РФ

В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании для него меры пресечения.

Бывший юрист Барсукова Крикун признал вину в преступлении 1997 года.

