Директора рудника в Бурятии задержали по делу о гибели работников из-за лавины

На территории Бурятии российские следователи задержали директора рудника "Ирокинда" по уголовному делу о травмировании и гибели шести работников. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Известно, что трагедия произошла во время схода лавины. Подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также по части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины.
пресс-служба СК РФ
В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании для него меры пресечения.
