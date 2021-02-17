Спасатели нашли тело одного из петербуржцев в Северной Осетии, попавшего под лавину

Альпинисты попали под лавину 18 февраля 2025 года.

Спасатели нашли тело одного из петербуржцев, попавших под лавину в Северной Осетии в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной Осетии.

Погибшего обнаружили в снегу на глубине 8 метров. Спасатели продолжают искать второго пропавшего. На месте работают 22 спасателя.

Напомним, альпинисты попали под лавину 18 февраля 2025 года. Петербуржцы приехали в Северную Осетию на фестиваль "Таймази 2025". В районе поиска петербургских туристов в Северной Осетии на следующий день сошли еще две лавины. Поиски то и дело осложняются плохой погодой.

Фото: МЧС Северной Осетии