В районе поиска петербургских туристов в Северной Осетии сошли еще две лавины

Мужчины оказались в опасной ситуации, находясь вне официального туристического маршрута, без наличия раций или сигнальных маячков. Кроме того, они не зарегистрировались в МЧС.

В Северной Осетии, в районе поисков пропавших туристов, произошли еще два схода лавин, пишет Teegram-канал "112".

Владимир Емельянов, 36 лет, и Данил Кадымов, 25 лет, прибыли в республику из Петербурга для участия в ледовом фестивале "Таймази 2025". Согласно последним сообщениям Владимира в Telegram, сделанным незадолго до происшествия, они занимались лазаньем по льду и употребляли алкоголь. Мужчины оказались в опасной ситуации, находясь вне официального туристического маршрута, без наличия раций или сигнальных маячков. Кроме того, они не зарегистрировались в МЧС.

Напомним, что альпинисты-любители исчезли в ущелье Танадон накануне утром после первого схода лавины. Поиски пока не принесли результатов.

Фото и видео: Telegram / 112