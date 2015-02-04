В СМИ объяснили, почему Вашингтон недоволен успехами РФ в сфере продаж комплексов ПВО.

The National Interest: Экспортный успех российских ЗРК С-400 лишил США покоя. Американские журналисты сообщили, что Вашингтон больше всего раздражает тот факт, что "Триумфы" пользуются спросом у стран-союзников Белого дома. Во время поездки в Индию глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слухи о российских поставках военных комплексов ПВО в Нью-Дели. Специалист заявил, что государствам следует избегать таких сделок с Москвой, чтобы не попасть под санкции со стороны США.

Напомним, что российские "Триумфы" уже использует Китай. Закупки ЗРК рассматривает Иран. У США с данными странами фиксируются напряженные отношения. Под вопрос ставятся возможные сделки между Россией с Индией и Турцией. По мнению СМИ, в Белом доме возмущены тем фактом, что мнение американской элиты игнорируется союзниками.

Автор материала полагает, что в Вашингтоне тревожатся по двум причинам - военной и геополитической. США обеспокоены вооружением стран в случае конфликта с РФ или КНР. В Пентагоне уточнили, что С-400 способны отслеживать и уничтожать самые малозаметные цели противника, а оперативная передача информации от системы к оператору угрожает передовым американским истребителям.

В США назвали лучшее оружие России.

Фото: Минобороны России