The National Interest рассказал л технике, которая ожидается на параде Победы в Москве.

В США назвали лучшее оружие России. Об этом заявили журналисты издания The National Interest. По информации от авторов материала, наиболее смертоносное вооружение РФ будет продемонстрировано зрителям на параде Победы в Москве. Специалисты уточнили, что говорят о такой технике как танк Т-14 "Армата", истребителе пятого поколения Су-57, зенитной ракетной системе С-400 "Триумф", гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе 9-А-7660 "Кинжал" и танке Т-90М

По мнению иностранного СМИ, парад Победы в российской столице является одним из важнейших культурных и политических событий в стране. В частности, это мероприятие военные используют для того, чтобы показать зарубежным партнерам и потенциальным покупателям боевой техники свои лучшие образцы и разработки.

Напомним, что в марте текущего года американское издание 19FortyFive признало С-400 "Триумф" смертоносным. Авторы статьи уверили читателей, что российская ЗРС эффективна не только против ракет и авиации, но также и выступает в качестве инструмента для ведения экономической и гибридной войн.

NI перечислил самое смертоносное оружие ВМС США.

Фото: Минобороны России