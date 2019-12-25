NI перечислил самое смертоносное оружие ВМС США

The National Interest опубликовал рейтинг из четырех позиций.

Американский журнал The National Interest перечислил самое смертоносное оружие Военно-морских сил США. В рейтинге СМИ представлено четыре позиции. Самым угрожающим оружием авторы статьи назвали Mark 23 немецкого производства. Техника использует вместо стандартного 9-мм патрона усиленный боеприпас. Второе место в таблице занимают многоцелевые атомные подводные лодки типа Columbia. В статье говорится о том, что эти АПЛ могут стать самыми мощными субмаринами в мире.

В NI напомнили, что на Columbia будут установлены ракеты семейства Trident. Они имеют ядерный боезапас, которые способен "уничтожить планету". Третье место в списке занимает самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82.

Благодаря массивному патрону .50 BMG, M82 может точно поражать цели на расстоянии до 1800 метров. статья NI

Четвертым в рейтинге стал истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.

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