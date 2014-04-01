Минобороны РФ утвердило облик бомбардировщика ПАК ДА

Самолет разрабатывается в ПАО "Туполев".

Минобороны РФ утвердило облик "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Известно, что разработкой самолета будут заниматься представители ПАО "Туполев". Приоритетом для специалистов является снижение радиолокационной заметности борта, а также оснащение его дальнобойным вооружением.

По результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов. источник агентства

Эксперт объяснил, что самолет будет создаваться по аэродинамической схеме "летающее крыло". Он будет иметь большую продолжительность полета, а также дозвуковую скорость. Борт будет нести исключительно внутрифюзеляжное оружие, включая крылатые и гиперзвуковые ракеты. Бомбардировщик сможет контролировать действия БПЛА.

Стендовые испытания подтвердили незаметность ПАК ДА для ПВО НАТО.

Фото: Piter.tv