Стендовые испытания подтвердили незаметность ПАК ДА для ПВО НАТО

Характеристики проекта подтвердились в ходе тестирования систем самолета.

Стендовые испытания подтвердили незаметность российского ПАК ДА для противовоздушной обороны НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным специалиста, отечественный "стелс"-бомбардировщик, известный также как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации будет преодолевать передовые рубежи ПРО Североатлантического альянса. Такие характеристики борт подтвердил в рамках тестирования систем.

Специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. источник агентства

Специалист объяснил, что подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния, которые были вычислены разработчиками еще на исследовательском этапе работ по созданию ПАК ДА при помощи компьютерного моделирования. Данный показатель влияет на степень незаметности самолета для радаров противника.

В США заявили о неспособности России создать МиГ-41.

Фото: Piter.tv