Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо

Подрядчик внес изменения, высказанные Минобороны РФ после первого полета.

ТАСС: Новый российский легкий транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо. Борт опытного образца взлетел в 11:35 с аэродрома Воронежского авиастроительного общества. В последний раз воздушное судно видели в небе 30 марта 2019 года. По итогам испытаний заказчик из Минобороны РФ высказал ряд замечаний подрядчику.

В частности, разработчикам пришлось внести правки в массу лайнера, так как она оказалась на две тонны больше, чем было запланировано. Из-за этого параметра самолет не соответствовал техническому заданию по транспортировке грузов. Военные просили сделать самолет таким, чтобы он мог перевозить 5 тонн груза при максимальной дальности в 1200 км.

Проведены мероприятия по снижению веса машины, сейчас он приближен к требованиям заказчика. Устранены замечания по конструктиву и другим моментам. Александр Анохин, представитель КБ "Ил"

Напомним, что тесты самолета могли проводиться еще в прошлом году, но их решили перенесли из-за реконструкции аэродрома ВАСО. В рамках доработки борт лишился части штурманской аппаратуры. Специалисты заменили створки грузового люка, и проработали стойки шасси.

Минобороны Белоруссии объяснило полеты военно-транспортного самолета Ил-76 в Россию.

Видео: Youtube/Вести Воронеж