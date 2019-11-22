Новый транспортный самолет будет обладать улучшенными характеристиками.

Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22. Журналисты "Известий" рассказали, что Министерство обороны РФ определило тактико-технические требования к новым разрабатываемым перспективным самолетам для военно-транспортной авиации.

Новый транспортник в будущем заменит тяжелые самолеты Ан-22 и Ан-124. Борт будет иметь возможность дозаправки в воздухе, а также способность перевозить не менее 80 тонн груза на расстояние в пять тысяч километров. При этом длина грузового отсека не может быть менее 27,5 метра, ширина - 5,8 метра, а высота - 4,4 метра. В Минобороны хотят, чтобы воздушное средство перевозило все виды вооружения и техники, необходимые для боевой авиации.

Новый борт будет оснащен четырьмя турбореактивными двигателями тягой в 20–25 тысяч кгс. Высота полета самолета должна составлять до 12 тысяч метров, а крейсерская скорость 850 километров в час. Новый транспортник будет базироваться на грунтовых и снеговых аэродромах при возникшей необходимости.

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