Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году

Глава МО РФ оценил планы руководства по производству отечественных деталей к самолетам.

Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 "Руслан" запланирован властями страны на четвертый квартал 2027 года. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник предложил изучить вопрос поддержания исправности воздушного парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года.

Фото и видео: Минобороны России