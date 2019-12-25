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СМИ: Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске
Сегодня, 9:12
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lesjasap

СМИ: Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске

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Инцидент произошел в аэропорту Толмачево.

СМИ: Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в правоохранительных органах в регионе. По данным эксперта, инцидент  произошел с транспортным самолетом в международном аэропорту Толмачево утром 13 ноября.

Самолет вылетел, после чего из-за технических проблем вернулся в аэропорт вылета и при посадке в Толмачево выкатился за пределы полосы

источник СМИ

Специалист уточнил, что самолет Ан-124 принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр".

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Фото: Piter.tv

Теги: ан-124, взлетная полоса, новосибирск, толмачево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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