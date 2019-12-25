В Новосибирской области в колонии убили заключенного

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Российского заключенного убили в исправительной колонии. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета России. Чиновники уточнили, что по данной ситуации в Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

В СК рассказали, что тело погибшего было обнаружено около 23 часов вечера 11 ноября. Жертвой стал 39-летний мужчина, чье тело злоумышленник выбросил в мусоросборник на территории промышленной зоны колонии. В области головы заключенного зафиксированы многочисленные гематомы и ссадины, указывающие на насильственную смерть.

На данный момент на месте убийства работают криминалисты. Проверку начали представители региональной прокуратуры.

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Фото: Piter.tv