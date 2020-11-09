Таскавшую за волосы ребенка медсестру уволили в Новосибирске

Она уверяет, что поймала ребёнка за волосы, потому что тот начал поскальзываться.

Таскавшую за волосы ребенка медсестру, работавшую в туберкулёзной больнице, уволили в Новосибирске. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Автор ролика заявлял, что медсестра делала подобное не впервые.

Отметим, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медиком, который должен осуществлять надзор за несовершеннолетними.

Медсестра в объяснительной записке рассказала, что поймала ребёнка за волосы, потому что тот начал поскальзываться — она якобы хотела его удержать.

Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Константин Хальзов, глава Минздрава Новосибирской области

Ранее мы писали, что медсестра оттаскала ребенка за волосы и попала на видео.

Видео: ВК/НОВОСИБИРСК ВКОНТАКТЕ