Медсестра оттаскала ребенка за волосы и попала на видео

В Минздраве Новосибирской области отметили, что готовится приказ об увольнении медсестры.

Медсестра российской больницы оттаскала ребенка за волосы и попала на видео. Ролик опубликован в социальных сетях паблика "Вконтакте". Подписчики рассказали, что инцидент произошел в Новосибирской области на территории клинической туберкулезной больницы. Пациентка учреждения стала свидетельницей того, как сотрудница взяла ребенка за волосы и с силой бросила на кровать.

Я как-то проснулась от шума в палате и решила заглянуть, что там произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка, и медсестра, которая на видео, ловит ребенка за волосы и бьет по лицу очевидица ситуации

На кадрах зафиксировано, что женщина поднимает ребенка за волосы в воздух, после чего кладет его на постель. Затем медсестра что-то говорит пациенту, накрывает его одеялом и уходит. Очевидица рассказала, что в соседней палате лежат просто дети без родителей, или те, кто прибыл из детского дома.

На данный момент известно, что медсестра отстранена от работы. Журналистам "РИА Новостей" отметили, что сейчас готовится приказ о ее увольнении. По факту произошедшего в больнице Следственный комитет начал проверку.

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Видео: ВК / Инцидент Новосибирск