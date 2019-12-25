Похитительницы женщины в Петербурге качали ягодицы и наращивали волосы

Одну из них поместили в изолятор временного содержания, другую отпустили под подписку о невыезде.

Стало известно, где работали две петербурженки, задержанные за похищение женщины. Одна из них занималась наращиванием и кератиновым выпрямлением волос, другая была фитнес-блогером, специализирующимся на курсе "идеальные ягодицы". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в июне 2020 года. По версии следствия, 30-летняя Ксения и 34-летняя Мария напали на 41-летнюю женщину в районе улицы Тельмана. Девушки избили потерпевшую, затолкали ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне автомобиля у потерпевшей пытались выведать местонахождение ее брата и племянника.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия". Одну из подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, другую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что петербуржец, находившийся 10 лет в психбольнице, подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой.

Фото: соцсети