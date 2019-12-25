Петербуржец, находившийся 10 лет в психбольнице, подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой

Отец девочки обратился в полицию 19 октября.

В Петроградском районе Петербурга установили личность подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 19 октября обратился отец 13-летней девочки. Он рассказал, что 15 октября в парадной дома по Большому проспекту П.С. неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери.

В совершении преступления изобличен 60-летний безработный, задержанный ранее по другому делу. В 1998 году его судили за убийство, но позже оправдали и направили в психиатрическую больницу, где он пробыл десять лет.

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