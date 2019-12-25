Неизвестный надругался над 13-летней петербурженкой в парадной дома

В полицию обратился отец девочки.

Петербуржец обратился в полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию 19 октября в 21:07. Он рассказал, что 15 октября около 15:30 в парадной дома 31 корпус 1 по Большому проспекту П.С. неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери.

На фасаде дома установлена камера, видеозапись изъята.

Ранее петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово.

Фото: Piter.TV