Кадры опубликовал ТГ-канал LifeShot.

Появилось видео аварийной посадки российского самолета в Сибири из диспетчерской. Ролик опубликован в Telegram-канале LifeShot. Ранее стало известно о том, что транспортный самолет Ан-124 совершил аварийную жесткую посадку в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. На кадрах видно, что воздушное судно приземляется на взлетную полосу, после чего выкатывается на поле.

Не успеет затормозить, тяжелый! Да пусть лучше колеса порвет! Выкатился! диспетчеры аэропорта

Напомним, что у самолета отсутствовал реверс двигателей. Командир самолета рассказал об отказе систем радиосвязи сразу после взлета борта. Он запросил аварийную посадку. Известно, что на "Руслане" находилось 14 человек. Никто из них не пострадал.

Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами аварийно севшего "Руслана".

Фото и видео: Telegram/LifeShot