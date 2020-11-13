На записи слышны переговоры экипажа самолета, севшего в Толмачево.

Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами аварийно севшего "Руслана". Ролик разместил в социальных сетях Telegram-канал Baza. По данным журналистов, в видео представлены голоса экипажа транспортного самолета Ан-124, который совершил жесткую посадку на территории международного аэропорта "Толмачево" в Новосибирске днем 13 ноября.

На записи слышны сообщения о взлете самолета и наборе высоты. После этого связь с экипажем потерялась. Диспетчеры несколько раз просили командира лайнера выйти на связь.

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В конце записи представители аэропорта рассказали об аварийной посадке Ан-124. Ранее пилот самолета заявил о том, что воздушное судно пришлось сажать практически вслепую, так как при взрыве двигателя был перебит кабель связи. Из-за этого экипаж не мог иметь никакую коммуникацию с диспетчерами.

СМИ: Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске.

Видео: Telegram/Baza