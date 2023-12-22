Самолет рейса Петербург — Калининград вернулся в Пулково из-за неисправности

Пассажиров отправили в Калининград резервным воздушным судном.

Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс FV6329 Петербург — Калининград, вернулся в Пулково по технической причине 24 февраля. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Пассажирам рейса назначили резервное воздушное судно, которое отправилось в петербургский аэропорт в 19:28. По данным источника, в 20:37 самолет уже взлетел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково совершил аварийную посадку лайнер авиакомпании FlyDubai. По предварительным данным, на судне произошла рассинхронизация закрылков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)