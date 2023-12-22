Лайнер авиакомпании FlyDubai совершил аварийную посадку в Петербурге

В Пулково совершил аварийную посадку лайнер авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Инцидент произошел с рейсом FZ991, который летел в Северную столицу. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Пассажиров доставили в пункт назначения.
По предварительным данным, на судне произошла рассинхронизация закрылков. Информация проверяется.
В связи с аварийной посадкой самолета вылет рейса Z992 в Дубай задержали. Самолет взлетит в 2:00 22 февраля. Пассажиров обеспечат питанием и напитками. При желании может поселиться в гостинице.
Ранее мы писали, что ВСМ Москва — Петербург может лишить Пулково 2 млн пассажиров в год.
Фото: Piter.tv
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