Лайнер авиакомпании FlyDubai совершил аварийную посадку в Петербурге

На судне произошла рассинхронизация закрылков.

В Пулково совершил аварийную посадку лайнер авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел с рейсом FZ991, который летел в Северную столицу. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Пассажиров доставили в пункт назначения.

По предварительным данным, на судне произошла рассинхронизация закрылков. Информация проверяется.

В связи с аварийной посадкой самолета вылет рейса Z992 в Дубай задержали. Самолет взлетит в 2:00 22 февраля. Пассажиров обеспечат питанием и напитками. При желании может поселиться в гостинице.

Ранее мы писали, что ВСМ Москва — Петербург может лишить Пулково 2 млн пассажиров в год.

Фото: Piter.tv