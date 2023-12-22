  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лайнер авиакомпании FlyDubai совершил аварийную посадку в Петербурге
Сегодня, 9:29
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Лайнер авиакомпании FlyDubai совершил аварийную посадку в Петербурге

0 0

На судне  произошла рассинхронизация закрылков.

В Пулково совершил аварийную посадку лайнер авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщили  в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел с рейсом FZ991, который летел в Северную столицу. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Пассажиров доставили в пункт назначения.

По предварительным данным, на судне  произошла рассинхронизация закрылков. Информация проверяется.

В связи с аварийной посадкой самолета вылет рейса Z992 в Дубай задержали. Самолет взлетит в 2:00 22 февраля. Пассажиров обеспечат питанием и напитками. При желании может поселиться в гостинице.

Ранее мы писали, что ВСМ Москва — Петербург может лишить Пулково 2 млн пассажиров в год.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная посадка, пулково, рейс flydubai, самолет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии