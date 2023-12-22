ВСМ Москва — Петербург может лишить Пулково 2 млн пассажиров в год

По словам генерального директора "Воздушных ворот Северной столицы" Леонида Сергеева, "это не критично".

После начала работы Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург пассажиропоток аэропорта Пулково может сократиться на 1-2 млн пассажиров в год. Об этом пишет издание "РБК Петербург", ссылаясь на генерального директора "Воздушных ворот Северной столицы" Леонида Сергеева.

После ввода ВСМ Пулково может потерять от 1 до 2 млн трафика, что не критично. Но для того, чтобы запустить ВСМ, необходимо где-то взять поезда – где их будут брать в таком объеме? Леонид Сергеев, генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы"

Кроме того, Леонид Сергеев отметил, что авиакомпании управляют себестоимостью перевозок с легкостью, в то время как железным дорогам сложнее снижать цены из-за другой экономической структуры.

Ранее мы сообщили о том, что поезда по ВСМ из Москвы в Петербург будут курсировать каждые 10-15 минут .

Фото: Piter.TV