Датское издание назвало российскую торпеду "Посейдон" способной уничтожать города

Jyllands-Posten рассказал об опасности глубоководного аппарата 2М39.

Датское издание Jyllands-Posten назвало российскую торпеду "Посейдон" способной уничтожать города. Иностранцы опубликовали материал, посвященный новейшему торпедному глубоководному аппарату 2М39. Это вооружение способно целиться на расстоянии в 10 тысяч километров, а после атаки создавать радиационное цунами, сила которого может затопить населенный пункт. По информации от СМИ, Военно-морской флот РФ получит на вооружение "Посейдоны" к 2022 году. Армия планирует иметь порядка 30 таких объектов.

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Напомним, что в ближайшее время состоятся испытания "Посейдона". В Дании полагают, что тестирование новой торпеды даст сигнал Вашингтону об увеличении военной мощи России. В публикации также попросили читателей не забывать об успехах сверхзвукового "Циркона". Данное оружие может появиться на вооружении российской армии в Заполярье, вблизи Мурманска.

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Фото: Минобороны России