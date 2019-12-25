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CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике
Сегодня, 7:53
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lesjasap

CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике

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Журналисты сослались на снимки, полученные от Maxar Technologies.

CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике. Об этом журналисты рассказали, проанализировав снимки, сделанные американской организацией Maxar Technologies. Специалисты напомнили, что Москва регулярно развивает военные базы в регионе, чтобы дислоцировать там новейшие системы вооружения. В частности, в Арктике появится подводный ядерный беспилотник "Посейдон".

Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу.

публикация CNN

В СМИ рассказали, что российские военные базы в Арктике названы "трилистником" за схожесть основного объекта по форме с данным растением. Спутниковые фотографии дали экспертам понять, что военные из РФ укрепили аэродромы в нескольких местах вдоль побережья за последние пять лет. На снимках фиксируются подземные хранилища. По предварительной информации, они созданы специально для размещения "Посейдонов", а также - новые РЛС и авиабазы на Крайнем Севере.

С Байконура запустили первый спутник "Арктика-М".

Фото: CNN

Теги: cnn, арктика, посейдон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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синебрюхова таира
Сегодня 8:11

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