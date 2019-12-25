В США назвали "грозных противников" ВМФ России

Popular Mechanics оценил одновременное всплытие трех АПЛ РФ в Арктике.

В США назвали "грозных противников" Военно-морского флота России. В издании Popular Mechanics говорится о том, что подводные лодки Минобороны РФ могут в льдах Арктики столкнуться с тремя субмаринами типа Seawolf Военно-морских сил США.

Все три подлодки — Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter — были специально созданы для работы подо льдом и поиска субмарин, запускающих ракеты. статья Popular Mechanics

В журнале прокомментировали кадры, на которых зафиксировано одновременное всплытие из толщи льда российских АПЛ. По мнению журналистов, Россия решила продемонстрировать силу с "громким посланием" для противников. Авторы материала напомнили, что подлодки России способны запускать ракеты из регионов, недоступных для средств Вашингтона. Учения ВМФ РФ состоялись в марте. Тогда же космические спутники зарегистрировали "огромную дыру" в Арктике. Аналитики предположили, что на самом деле это полынья, сформированная после запуска торпеды одной из АПЛ.

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