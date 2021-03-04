США показали "прорыв" российского С-400 при помощи дрона Speed ​​Racer

Popular Mechanics рассказал о разработке БПЛА для уничтожения ПВО противника.

США показали "прорыв" российского С-400 при помощи беспилотника Speed ​​Racer. Об этом сообщили журналисты из издания Popular Mechanics со ссылкой на ролик, опубликованный на YouTube-канале военно-промышленной компании Lockheed Martin. Предприятие считается крупнейшим подрядчиком Пентагона. В материале отмечается, что БПЛА Speed ​​Racer разработан секретным подразделением Skunk Works. Известно, что создатели дрона использовали технологии цифрового двойника.

Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника. статья Popular Mechanics

В Popular Mechanics напомнили, что данный беспилотник будет использоваться Вашингтоном для прорыва системы противовоздушной обороны противника. Для примера журналисты привели ПВО с использованием российского "Триумфа", а также китайской HQ-9.

Фото и видео: YouTube/Lockheed Martin Content Storage