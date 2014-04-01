Кабмин подготовил законопроекты для стимулирования инвестиций в ЖКХ

Чиновники рассказали, как будут модернизировать региональную систему ЖКХ.

Кабинет министров России подготовил законопроекты для стимулирования инвестиций в ЖКХ. Об этом на правительственном заседании сообщил Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам, что в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек профильные концессии освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.

Организации, у которых такая инфраструктура находится в аренде не менее года, смогут заключать с государством концессионные соглашения на дальнейшее управление ею вне конкурсов...При этом все обязательства по привлечению инвестиций для обновления инфраструктуры должны выполняться в полном объеме. Михаил Мишустин, премьер-министр рФ

По мнению главы правительства, решения профильных структур позволят модернизировать жилищно-коммунальную инфраструктуру регионов, а также улучшат качество услуг и сервисов для граждан и бизнес-индустрии.

Кабмин сделает доступным для бизнеса единый налоговый платеж.