Кабмин сделает доступным для бизнеса единый налоговый платеж

Сейчас таким механизмом пользуются обычные граждане.

Российское правительство сделает доступным для бизнеса единый налоговый платеж.Об этом на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что такая возможность уже есть у обычных граждан, но появится и у предпринимателей.

Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж...Граждане успешно пользуются, оплачивают имущественные налоги на автомобили, земельные участки и другую недвижимость одной суммой в любое удобное для них время. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства подчеркнул, что одним платежом можно будет не только оплатить налоги или недоимки, но также реализовать авансовый платеж, погасить задолженность по штрафам и пеням. При этом все зачисления ФНС проведет самостоятельно. Данным механизмом россияне пользуются на протяжении двух лет.

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