Кабмин обсуждает новый механизм помощи регионам для развития инфраструктуры

Михаил Мишустин рассказал подробности изменений в предоставлении финансирования.

Российский кабинет министров обсуждает новый механизм помощи регионам для развития инфраструктуры. Об этом заявил на правительственном заседании Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что субъекты страны будут получать федеральные денежные средства на реализацию национальных целей.

Для привлечения инвестиций в новые проекты и реализации национальных целей в правительстве сейчас обсуждается предложение о создании нового механизма, который также будет способствовать развитию инфраструктуры регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства напомнил, что новый механизм будет подразумевать привлечение средств из федерального бюджета, но на возвратной основе. При этом чиновники будут контролировать целевое использование предоставленных материальных ресурсов.

Мишустин заявил, что передача Башкирии акций БСК поможет наладить управление компанией.

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