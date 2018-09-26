В России продлили заморозку цен на масло и сахар

Срок действия прежних соглашений истекал 1 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок действия соглашений по ценам на сахар и масло. Он подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Срок действия ранее заключённых соглашений истекал 1 апреля. Это могло привести к подорожанию продуктов. Соглашение по сахару продлили до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. пресс-служба кабинета министров

Напомним, что соответствующие соглашения были заключены в середине декабря 2020 года. Согласно договоренностям между производителями и продавцами максимальная цена на масло не должна превышать 110 рублей за литр, а на сахар – 46 рублей за килограмм.

Ранее российские производители подсолнечного масла недополучили 15 миллиардов рублей.

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