Производители продуктов в Петербурге сообщили о росте цен осенью

Участники рынка отмечают, что из-за роста цен на молоко дорожают также сыр и масло.

В Петербурге производители продуктов питания начали активно предупреждать торговые сети о росте стоимости осенью. Об этом 2 сентября пишет "Деловой Петербург".

К примеру, холдинг "Коломенский" уведомил ретейлеров о повышении цен на хлебобулочные и мелкоштучные изделия на 10-15%, а "Пискаревский молочный завод" собирается с 10 сентября поднять стоимость молочной продукции на 10%.

Участники рынка отмечают, что из-за роста цен на молоко дорожают также сыр и масло.

Рост себестоимости производства происходит по всей цепочке. Так, индекс операционной себестоимости производства сырого молока (RMCI) в июне 2024 года остается выше уровня июня 2023-го на 11,5%. Себестоимость в переработке выросла на 14%. Артем Белов, генеральный директор "Союзмолока"

Помимо этого, придется больше платить и за кондитерскую продукцию. В частности, "Риттер Спорт Шоколад" с 1 сентября обещал сделать для ретейлеров продукцию дороже на 16-40%, "Марс" планирует с 9 сентября поднять цены на 7-19%.

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Фото: Piter.TV