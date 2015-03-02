В октябре в Петербурге выросла стоимость помидоров, чеснока и бананов

Кроме того, подорожали мясо курицы на 7,4%, пельмени на 6,3%, свинина на 5,3% и куриные яйца на 4,1%.

В Петербурге за октябрь увеличилась цена помидоров (+22,1%), чеснока (+9,6%) и бананов (+3,5%). Соответствующими данными поделился Петростат 10 ноября.

Кроме того, подорожали мясо курицы на 7,4%, пельмени на 6,3%, свинина на 5,3% и куриные яйца на 4,1%. При этом уменьшилась стоимость огурцов (-12,9%) и картофеля (-9%). В целом цена минимального набора продуктов питания упала на 0,2% по сравнению с сентябрем и составила 6431,69 рублей.

Выросла стоимость медикаментов. В частности, на 9% подорожал "Анальгин", на 8% – "Афобазол" и на 7,9% – "Сульфацетамид". Цены поднялись и на бытовую технику. Лидерами стали микроволновые печи (+12,1%) и флешки (+4,8%).

Подорожали ремонт и техническое обслуживание авто на 3,8%, авиабилеты – на 26,2%. Однако подешевел бензин на 0,9%.

Ранее на Piter.TV: стоимость подержанных авто в Петербурге резко возросла.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)