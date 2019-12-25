Стоимость подержанных авто в Петербурге резко возросла

Речь идёт о машинах, выпуск которых состоялся более 15-ти лет назад.

За октябрь средняя стоимость подержанных машин в Северной столице и в РФ в целом возросла на 2,3% и достигла отметки более чем 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Авто.ру Оценка", пишет "КоммерсантЪ".

Речь идёт о машинах, выпуск которых состоялся более 15-ти лет назад. Больше всего подорожали модели марки LADA (ВАЗ) 2131, (на 8%, до 515 тыс. рублей). Иномарки Renault Logan и Honda Stepwgn прибавили в стоимости 7%,их ценник составил 749 тыс. и 2,2 млн рублей соответственно. Volkswagen Jetta оценивается в 1,4 млн рублей, Kia Rio и Hyundai Getz, 2009-2011 годов выпуска стоят на 6% дороже, от 669 и 581 тыс. рублей соответственно.



Снизились ценники на Mercedes-Benz V-Класс 2014 года, BMW 5er и Lexus NX (период выпуска 2017-2021 годы). Все перечисленные модели убавили 4%, теперь они стоят 7,3, 6,2 и 3,9 млн рублей соответственно. Кроме того, Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla подешевели на 3%, до 1,8 млн рублей.



Ранее мы сообщили о том, что петербурженка судится с комтрансом ради признания своего авто электромобилем.

Фото: Piter.TV