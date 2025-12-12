Четыре подержанных кросс-хэтчбека: какие модели стоит рассмотреть для зимы

Один из наиболее доступных вариантов — Renault Sandero Stepway.

Автомобили с увеличенным дорожным просветом могут стать альтернативой полноценным кроссоверам. Они сохраняют компактные размеры и удобство обычных хэтчбеков, но лучше приспособлены к поездкам по заснеженным дорогам и участкам с неровным покрытием. Эксперты портала 100km.ru рассмотрели несколько моделей на вторичном рынке, которые отличаются конструкцией, оснащением и стоимостью обслуживания.

Один из наиболее доступных вариантов — Renault Sandero Stepway. Автомобили 2019 года выпуска можно найти примерно от 650 тыс. рублей. Дорожный просвет модели составляет 195 мм, тогда как у стандартного Sandero он равен 155 мм. Внешне версию Stepway также отличают пластиковый защитный обвес и 16-дюймовые колёса. Среди особенностей обслуживания — необходимость периодически проверять и регулировать клапанные зазоры, ориентировочно каждые 40–50 тыс. км.

В той же ценовой категории находится LADA Xray Cross. На вторичном рынке такие машины предлагаются примерно от 650 тыс. рублей. Один из вариантов оснащения — двигатель Renault H4M объёмом 1,6 литра мощностью 113 л. с. в сочетании с вариатором Jatco. По сравнению с обычным Xray у кросс-версии доработана ходовая часть, а клиренс увеличен до 215 мм. Это делает автомобиль более приспособленным к поездкам по неровным дорогам.

Ещё одна модель в подборке — Kia Rio X-Line. Стоимость подержанных экземпляров начинается примерно от 700 тыс. рублей. В наиболее мощной версии автомобиль оснащается атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра на 123 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Однако внедорожные возможности модели ограничены: до обновления 2019 года дорожный просвет составлял 170 мм. Пластиковый обвес в данном случае скорее подчёркивает внешний стиль, чем обеспечивает серьёзную защиту на сложных участках дороги.

Тем, кому необходим полный привод, стоит обратить внимание на Subaru XV. Это наиболее дорогой автомобиль в подборке: цены на вторичном рынке начинаются примерно от 1,3 млн рублей. Модель отличается дорожным просветом 220 мм и системой полного привода с электронными помощниками, которые адаптируют работу трансмиссии к дорожным условиям. Дополнительно предусмотрен режим X-MODE для движения по сложным покрытиям.

В числе подходящих для этой модели агрегатов авторы материала выделяют двухлитровый оппозитный двигатель FB20D и вариатор Lineartronic. При своевременной замене масла и аккуратной эксплуатации эти узлы способны служить долго, однако их фактическое состояние во многом зависит от истории обслуживания конкретного автомобиля.

При выборе подержанного кросс-хэтчбека важно учитывать не только клиренс и тип привода, но и техническое состояние машины. Перед покупкой рекомендуется проверить историю автомобиля по VIN, убедиться в отсутствии ограничений и залога, а также выяснить, не использовался ли он в такси. Особое внимание стоит уделить диагностике двигателя, трансмиссии и подвески.

Фото: unsplash (Olena Bohovyk)