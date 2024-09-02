В мае в Петербурге продукты подорожали на 12%

Цены на услуги с апреля увеличились на 1,31%, а стоимость непродовольственных товаров сократилась на 0,23%.

В Петербурге за прошлый месяц подорожали услуги и потребительская корзина. Об этом 24 июня пишет Neva.Today, ссылаясь на Центробанк и Росстат.

Цены на услуги с апреля увеличились на 1,31%, а стоимость непродовольственных товаров сократилась на 0,23%. В общей сложности цены выросли на 0,33%, в годовом выражении значение увеличилось на 9,78%. А продукты подорожали на 12,63%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские рестораны уменьшили порции блюд, но увеличили их стоимость. Помимо этого, за полгода в общепите на 60% выросли зарплаты. Заведения внедряют CRM, искусственный интеллект и кассы самообслуживания.

Фото: Piter.TV