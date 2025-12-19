Услуги в Петербурге подорожали сильнее всего за 2025 год

Цены пошли вверх.

Жизнь в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года стала дороже почти на пять процентов, при этом темпы роста цен заметно различались по основным группам товаров и услуг, следует из официальной статистики. Такие данные привел Петростат.

По информации статистического ведомства, индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге по итогам декабря 2025 года составил 104.75 процента в годовом выражении. Это означает, что средний уровень цен в городе за год увеличился на 4.75 процента.

Рост цен оказался неравномерным. Наименьшее подорожание зафиксировано в сегменте продовольственных товаров. В среднем продукты питания выросли в цене на 3.19 процента по сравнению с декабрем предыдущего года. Непродовольственные товары дорожали более заметно. По данным "Петростата", рост цен в этой категории составил 4.01 процента. В статистику вошли одежда, обувь, бытовая техника, товары для дома и другие позиции длительного пользования.

Наиболее существенное увеличение цен отмечено в сфере услуг. За год стоимость услуг для населения в Санкт-Петербурге выросла на 7.63 процента. В эту категорию входят жилищно-коммунальные услуги, транспорт, бытовое обслуживание, образование и досуг. В Ленинградской области динамика цен была сопоставимой, однако общий уровень инфляции оказался выше, чем в Санкт-Петербурге. Точные показатели по региону также отражают опережающий рост стоимости услуг по сравнению с товарами.

Ранее ЦБ рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год.

Фото: Piter.tv