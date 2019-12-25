Петербургские рестораны уменьшили порции блюд, но увеличили их стоимость

Помимо этого, за полгода в общепите на 60% выросли зарплаты.

В Петербурге в I квартале 2025 года рестораны уменьшили порции блюд и увеличили их цены на 30% и выше, что связано с подорожанием продуктов. Об этом пишет "Ъ-СПб".

Например, как передает Петростат, стоимость многих продуктов питания выросла значительно. Картофель подорожал на 47%, капуста – на 41%, свекла – на 37%. А еще стали больше стоить сливочное и оливковое масло, яйца, курица и говядина, отметил владелец ресторанов "Прошуттерия" Борис Тимчук. Также увеличилась цена на рыбу за последние 2 года.

Тенденция влечет и то, что подорожали блюда в заведениях. По прогнозу управляющего партнера "Суши Wok" Константина Сагалова, летом текущего года все позиции вырастут в стоимости на 10-15%. Некоторые рестораны частично нивелируют затраты за счет сокращения порций и замены ингредиентов, например, "спасают" сыры бюджетной линейки производителей, сказала соучредитель и эксперт компании по автоматизации ресторанного бизнеса Open Service Гульназ Шарипова.

Помимо этого, за полгода в общепите на 60% увеличились зарплаты. Рестораны внедряют CRM, искусственный интеллект и кассы самообслуживания.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)