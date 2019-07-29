Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

Дипломатическое учреждение со 2 марта временно прекращает оказывать консульские услуги. Причины не раскрываются, решение принято на фоне обострения конфликта с Ираном.

С понедельника, 2 марта генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность на неопределенный срок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дипломатического учреждения.

Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Граждан просят следить за обновлениями в социальных сетях консульства.

Причины приостановки работы не раскрываются. Решение принимается на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающейся взаимными атаками.

Фото: Pxhere