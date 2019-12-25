На "Госуслугах" Петербурга запустили новые разделы для семей и пожилых

Портал госуслуг Петербурга расширили тремя жизненными ситуациями.

На портале "Госуслуги" Санкт-Петербурга появились три новые жизненные ситуации, призванные упростить получение государственных услуг для разных категорий граждан. В Петербурге на региональном портале "Госуслуги" запущены новые разделы, ориентированные на ключевые жизненные ситуации горожан. Пользователям стали доступны рубрики "Рождение ребёнка", "Серебряный возраст" и "Забота о нуждающихся в уходе".

Новые разделы разработаны Комитетом по информатизации и связи в рамках федерального проекта "Государство для людей". Их задача заключается в упрощении процесса получения государственных и муниципальных услуг за счет объединения информации и сервисов в одном месте.

В пресс-службе комитета сообщили, что в разделах размещены подробные разъяснения, ответы на часто задаваемые вопросы и возможность подачи заявлений непосредственно через портал. Раздел "Рождение ребёнка" предназначен для будущих и молодых родителей. В нем собрана информация об оформлении необходимых документов, получении пособий и справок, а также рекомендации по подготовке к появлению ребёнка.

Для пожилых жителей города создан раздел "Серебряный возраст". Он содержит сведения о мерах социальной поддержки пенсионеров, включая граждан с ограниченной мобильностью и проблемами со здоровьем. Раздел "Забота о нуждающихся в уходе" посвящен вопросам социального обслуживания.

Фото: pxhere.com