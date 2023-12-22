Петербуржцам рассказали, какие товары за год подорожали больше всего

В цене взлетели не только яйца

За прошедший 2023 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены выросли на многие товары и услуги. Если сравнивать декабрь 2023 по отношению к 2022 году, то больше всего подрожали капуста (143,72%), куриные яйца (140,22%) и апельсины (131,21%).

Как отметили в издании "Царьград" со ссылкой на данные Петростата, выросли цены не только на еду, но и на лекарства: аспирин (133,58%), корвалол (113,05%) и поливитамины (111,46%).

Среди сферы услуг тоже наблюдается повышение цен. Подорожали: лечение кариеса (113,55%), поход в баню (112,88%), ремонт обуви и поход в театр (по 112,72%).

Отметим, что индекс потребительских цен в Северной столице в целом за год составил 106,76%, что ниже среднероссийского показателя (107,42%).

Ранее Piter.TV сообщал, что жители Ленинградской области будут платить больше за капремонт в 2024 году.

Фото: Piter.TV