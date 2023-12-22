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В Ленобласти повысилась плата за капремонт в 2024 году
Сегодня, 13:46
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В Ленобласти повысилась плата за капремонт в 2024 году

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Минимальный размер взноса за капремонт составит 11,88 рублей за "квадрат"

Жители Ленинградской области будут платить больше за капремонт в 2024 году. Как отметили специалисты "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" , минимальный размер взноса составит 11,88 рублей за квадратный метр.

Повышение тарифа предусмотрено в постановлении областного правительства от 31 марта 2023 года (№ 210), пояснили в пресс-службе Фонда.

Отметим, что жители могут отправить свои обращения через колл-центр (8 (812) 320-99-15), по электронной почте (reg.operator@lenreg.ru) или через официальный сайт по ссылке. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году.

Фото: Piter.TV

Теги: взнос за капремонт, капитальный ремонт в многоквартирных домах, повышение цен жкх
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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