В Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году

Для сохранения стоимости проезда в Северной столице необходимо увеличить субсидию до 109 млрд рублей.

В ходе планирования бюджета Петербурга на 2024 год Смольный рассматривает вопрос отмены индексации цен на транспорт. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", запрос на повышение тарифов почти на 5% был отклонён губернатором.

Для сохранения стоимости проезда в Северной столице необходимо увеличить субсидию до 109 млрд рублей. В противном случае наземный транспорт и метро станут дороже на 3 рубля, а единый месячный проездной − на 181 рубль. Про данным комтранса, решение городского правительства о сохранении прежних тарифов сэкономит более 2 млрд рублей для горожан.

Аналогичное решение Смольный намерен принять и в отношении пригородных электропоездов.

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Фото: Piter.TV