Петербург принял новые китайские автобусы повышенного комфорта Golden Dragon

Общая их стоимость – 117 млн рублей.

Подведомственный комитету по транспорту Петербурга ГУП "Пассажиравтотранс" начал принимать туристические автобусы Golden Dragon из Китая, которые свяжут Северную столицу с другими городами России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 ноября.

Автобусы Golden Dragon способны перевозить порядка 850 пассажиров. Всего восемь транспортных средств: шесть единиц класса "стандарт" и две – "комфорт" производства компании Xiamen Golden Dragon Bus Co, Ltd.

Все автобусы повышенного комфорта: они оборудованы сидениями с индивидуальными системами вентиляции и освещения, боковой поддержкой, функцией наклона спинки и опускаемыми подлокотниками.

После завершения приемки и постановки на государственный учет автобусы выйдут на межрегиональные маршруты. Общая их стоимость – 117 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что новые зимние автобусы довезут пассажиров от Петербурга до поселка Приладожский.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"