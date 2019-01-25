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Новые зимние автобусы довезут пассажиров от Петербурга до посёлка Приладожский
Сегодня, 9:48
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Новые зимние автобусы довезут пассажиров от Петербурга до посёлка Приладожский

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Кроме того, ряд автобусных маршрутов в городе на Неве переходят на зимний график движения.

С четверга, 16 ноября, ряд автобусных маршрутов в городе на Неве переходят на зимний график движения.  Кроме того, открыто два зимних и закрыто два летних маршрута. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Петербурга.

Так, по новому графику начали работать автобусы №№ 469, 475, 485, 2Кр, 3Кр. Маршруты №406 и №555 прекращают свою работу.

При этом пассажирам стали доступны автобус №469А, следующий от станции метро "Улица Дыбенко" и выходно маршрут  №475А, стартующий на Заводском проспекте в Колпино. Оба маршрута отвезут пассажиров до посёлка Приладожский и будут выполнять по четыре рейса в день.

Ранее мы сообщили о том, что системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: общественный транспорт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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