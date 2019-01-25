Новые зимние автобусы довезут пассажиров от Петербурга до посёлка Приладожский

Кроме того, ряд автобусных маршрутов в городе на Неве переходят на зимний график движения.

С четверга, 16 ноября, ряд автобусных маршрутов в городе на Неве переходят на зимний график движения. Кроме того, открыто два зимних и закрыто два летних маршрута. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Петербурга.

Так, по новому графику начали работать автобусы №№ 469, 475, 485, 2Кр, 3Кр. Маршруты №406 и №555 прекращают свою работу.

При этом пассажирам стали доступны автобус №469А, следующий от станции метро "Улица Дыбенко" и выходно маршрут №475А, стартующий на Заводском проспекте в Колпино. Оба маршрута отвезут пассажиров до посёлка Приладожский и будут выполнять по четыре рейса в день.

Ранее мы сообщили о том, что системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)