Системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов

Технология помогает слабовидящим гражданам самостоятельно переходить улицу, а также садиться в наземный транспорт и спускаться в метрополитен.

Общественный транспорт Северной столицы продолжают адаптировать для нужд маломобильных групп населения. На данный момент 750 автобусов "Пассажиравтотранса" уже оборудованы системой звукового ориентирования "Говорящий город". Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Отметим, что технология помогает слабовидящим гражданам самостоятельно переходить улицу, а также садиться в наземный транспорт и спускаться в метрополитен. Помимо автобусов, "Говорящий город" внедряется в городской электротранспорт. Также системой оснащены 83 вестибюля на 72 станциях метрополитена и свыше 1200 светофоров.

Кроме того, в городе на Неве продолжают работать на увеличением числа наземного общественного транспорта с 100% низким уровнем пола.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусный маршрут №50 продлят в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)