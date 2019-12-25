В Сосновый бор 1 января приедут новые автобусы

Жители Ленинградской области увидят обновленный общественный транспорт среднего класса.

На маршрутах в городе Сосновый Бор и Ломоносовском районе Ленинградской области с 1 января будут введены новые пассажирские автобусы. Об этом рассказали в прес-службе региональной администрации.

Ввод автобусов КАМАЗ 4280-F5 Vega организован в рамках областной транспортной реформы. Выпуск данной модели общественного транспорта стартовал в текущем году.

Как сообщают в пресс-службе, данные автобусы оснащены всеми удобствами для пассажиров. У "Веги" есть стационарные валидаторы, видеокамеры в салоне, система подсчета пассажиропотока, а также электронный маршрутный указатель.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области было запущено движение по 24-километровому отремонтированному участку трассы "Скандинавия".

Фото: Администрация Ленинградской области