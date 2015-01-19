Запущено движение по 24-километровому отремонтированному участку трассы "Скандинавия"

Более 20 км федеральной трассы в Выборгском районе сделаны по современному стандарту.

Открыт еще один реконструированный участок трассы "Скандинавия". Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Вся трасса освещена, обустроены развязки, переходы, пути для диких животных, шумозащитные ограждения. Подтверждено финансирование, и мы рассчитываем, что в 2026 году будет поставлена точка в этой грандиозной стройке. Огромные слова благодарности Президенту РФ Владимиру Путину, правительству России и лично Марату Хуснуллину, который сегодня дал старт движению, подрядчику и всем дорожникам, проектировщикам, федеральным министерствам и ведомствам за командную работу. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Более 20 км федеральной трассы в Выборгском районе сделаны по современному стандарту. Конструкция дорожной одежды состоит из 5 слоев: песок, щебеночно- песчаная смесь и три слоя асфальтобетона. Ширина проезжей части — 22 метра.

Фото и видео: правительство Ленобласти